Coronavirus: 98 infermieri volontari negli ospedali delle regioni del nord, 10 saranno assegnati anche a Marche e Abruzzo

Arriveranno anche in Abruzzo alcuni degli 88 infermieri che domani 11 aprile entreranno in servizio nell'ambito della task forces del governo che prevede il supporto di infermieri volontari in alcuni regioni italiane per l'emergenza Coronavirus. La maggior parte atterrerà domani con un volo militare in partenza da Pratica di Mare a Bergamo distribuendo poi gli infermieri fra le corsie degli ospedali di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonomia di Trento e Valle d'Aosta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul volo ci saranno anche il ministro Boccia e Fabio Ciciliano della protezione civile, mentre ad attenderli ci sarà il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, e il sindaco della citta', Giorgio Gori. Sempre domani, saranno trasferiti nelle Marche ed in Abruzzo altri 10 infermieri volontari.