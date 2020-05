Coronavirus, a marzo in provincia di Pescara decessi aumentati del 21%: il rapporto Istat

Anche i dati e le rilevazioni dell'Istat confermano come la provincia di Pescara, sia in Abruzzo che nel centrosud Italia, sia stata quella più colpita dal Covid-19 (Coronavirus).

Come segnala il rapporto Istat sull'impatto della pandemia sulla mortalità, nella nostra provincia, nel mese di marzo, si registra un aumento dei decessi pari al 21 per cento.

In provincia di Pescara dal 20 febbraio al 31 marzo l'Istat conteggia complessivamente 467 decessi, di cui 44 per l'infezione da Covid-19 (Coronavirus). La media invece dei mesi di marzo degli anni precedenti (2015-2019) è di 383 morti.

A livello regionale invece, l'Istat per l'Abruzzo conteggia nel medesimo periodo (20 febbraio-31 marzo) 1.706 decessi totali (64 le morti provocate dal Covid-19) contro la media di 1.539 degli anni precedenti (2015-2019). L'aumento è dell'8,8%.

Per visionare l'intero rapporto Istat basta cliccare il seguente link: https://www.istat.it/it/files//2020/05/Rapporto_Istat_ISS.pdf