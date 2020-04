Coronavirus, il professor Bertollo avverte: "Inattività fisica aumenta lo stress e mette a rischio muscoli e ossa"

Ricadute fisiche e psicologiche per l'inattività prolungata dovuta all'isolamento sociale ed al decreto del governo per il Coronavirus. L'allarme arriva dal professor Maurizio Bertollo, docente di attività motoria e specializzato in psicologia dello sport all'Università D'Annunzio, che ha evidenziato le ricadute sulla salute dei cittadini per il lungo periodo trascorso a casa per evitare il contagio.

Secondo il docente, le ricadute sul piano fisico si avvertono e si avvertiranno soprattutto sul piano muscolare, con problemi di scarcopenia, ovvero perdita di massa e forza muscolare, con ricadute sulla funzionalità ossea soprattutto per anziani e donne in menopausa. Problemi anche per la coordinazione motoria e dunque esercizi di stretching potrebbero essere molto utili anche se spesso si ha meno voglia rimanendo a casa.

"Le ricadute sul piano psicologico sono evidenti, perché in mancanza di attività fisica diminuiscono i livelli di autoefficacia e non si raggiunge il necessario equilibrio relativo al bilanciamento. Ciò si traduce in una minore capacità di rispondere allo stress. È dimostrato che l'attività fisica produce grossi benefici sul piano mentale e dell'equilibrio psichico dunque il rischio concreto è che una volta finita questa situazione di emergenza dovremo pagare troppi psicologi e psichiatri"

Ricordiamo che attualmente l'attività fisica e le brevi passeggiate sono consentite solo attorno alla propria abitazione, come disposto dal decreto del governo per il Coronavirus che ieri è stato prorogato almeno fino al 13 aprile.