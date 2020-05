Coronavirus: il 25 maggio l'apertura dell'ospedale Covid, Parruti: "L'andamento epidemiologico è positivo"

Con l'apertura il 25 maggio prossimo del centro sanitario Covid di Pescara, l'ospedale Santo Spirito di Pescara potrà riprendere completamente la sua funzionalità, tornando quasi completamente libero in termini di spazio e di servizi ai cittadini. Lo ha fatto sapere il direttore dell'Uoc di malattie infettive di Pescara dottor Parruti, che parla di un andamento epidemiologico in Abruzzo positivo e molto confortante.

Parruti è intervenuto durante la videoconferenza organizzata da Confindustria Chieti Pescara per la stesura del documento "check list" realizzato con la collaborazione di molti esperti per la fase di ripartenza per tutto il comparto produttivo ed economico abruzzese seguendo precisi protocolli di sicurezza sanitaria.

Alla videoconferenza hanno partecipato fra gli altri anche il presidente di Confindustria Chieti Pescara Pagliuca. Lamberto Manzoli, ordinario di epidemiologia e direttore del dipartimento di scienze mediche universita' di Ferrara e Elisa Maiolo, consulente hr psicologa del lavoro. Ricordiamo che in Abruzzo attualmente i pazienti ricoverati per Coronavirus sono 222 mentre quelli in terapia intensiva sono otto.