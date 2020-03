Coronavirus, Guardia Costiera di Pescara in allerta per i soccorsi alle Isole Tremiti

I mezzi della Guardia Costiera di Pescara sono allertati e pronti a intervenire, in caso di emergenza, nelle isole Tremiti.

Le isole da oggi, martedì 31 maggio, rischiano l'isolamento dopo il sequestro dei conti correnti di Tirrenia, la società di navigazione che gestisce i collegamenti tra l'arcipelago del foggiano e Termoli.

Come riferisce l'Agenzia Dire, dalla base di Pescara sono in allerta "i mezzi navali presenti in zona e gli elicotteri pronti a interviene per assicurare assistenza alla popolazione in caso di necessità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle prossime ore si dirigerà in zona anche nave Diciotti, pattugliatore d'altura multiruolo della Guardia Costiera, per fornire un ulteriore supporto logistico e sanitario ai residenti delle isole Tremiti.