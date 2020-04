Coronavirus, il Governo chiarisce: "Fare il bagno al mare e fare attività fisica vicino casa è già consentito"

Fare il bagno al mare, per chi risiede in località costiere e dove non sono presenti ordinanze specifiche di divieto, è già consentito. Lo ha chiarito il Governo sul sito ufficiale dove ha aggiunto alcune specifiche riguardanti le norme in vigore con il decreto per il Coronavirus che scadrà il 3 maggio prossimo.

Inoltre è arrivato anche un altro importante chiarimento, quello sull'attività fisica:

"È sempre possibile svolgere l'attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus"

Il bagno al mare, fiume o lago dovrà ovviamente rispettare il distanziamento sociale, pari ad un metro da ogni altra persona.