Coronavirus, Fazii: "Non faremo tamponi a tappeto ma lavoreremo sui soggetti a rischio"

Paolo Fazii, direttore dell'Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, ha spiegato a "Sos Coronavirus" che l'ulteriore dotazione di dispositivi sanitari permetterà, dopo Pasqua, di aumentare ancora il numero dei test con una produttività elevata. L'obiettivo è di ridurre al minimo la permanenza dei pazienti con sospetto di Covid19 nei pronto soccorso e attuare rapidamente il protocollo sanitario in caso di positività.

"L'alta produttività - afferma Fazii - non vuole dire, però, che faremo tamponi a tappeto; cosa che sarebbe, oltre che estremamente costosa, anche del tutto inutile. Si lavorerà su setting particolari di soggetti a rischio come gli operatori sanitari, i detenuti, le forze di polizia, i lungodegenti in Rsa, negli ospizi, i giornalisti o anche gruppi limitati per trovare soggetti asintomatici o paucisintomatici che potrebbero essere fonte di nuovo contagio. Alla somministrazione del tampone si potrebbe accompagnare anche il test sierologico per la verifica dell'immunità".