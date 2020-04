Coronavirus: fase 2 in due step, si partirà con la riapertura delle aziende

Coronavirus: la fase 2 sarà in due step, e si partirà con la riapertura delle aziende. Il primo passo, una volta terminata l'emergenza, riguarderebbe infatti piccole aperture per le attività produttive, con una successiva rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite.

Sarebbe questo l'orientamento emerso nel corso del vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i tecnici in vista della scadenza del Dpcm. In ogni caso non sarebbe ancora stata ipotizzata alcuna data, mentre la linea ribadita sarebbe quella della "gradualità e prudenza" nelle riaperture.