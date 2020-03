Coronavirus, la Deco dona 100mila euro alla Asl di Pescara. La notizia è stata ufficializzata dal governatore Marco Marsilio e dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“Dopo la De Cecco, che ha donato 250mila euro finalizzati all’acquisto di 10 respiratori-ventilatori per la rianimazione di Pescara, oggi è arrivata la donazione della Deco, azienda leader nella gestione dei rifiuti, che ha donato 100mila euro bonificati alla Asl di Pescara per dotare il nosocomio e l’azienda sanitaria di tutto il materiale e le attrezzature eventualmente necessarie - hanno detto Marsilio e Sospiri - Una donazione che noi riteniamo sia utile rendere pubblica, affinché possa essere da stimolo, come di fatto sta già accadendo, per altre imprese”.