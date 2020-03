Coronavirus, si aggrava il bilancio delle vittime: altri 3 decessi nelle ultime ore

Ai nuovi 65 casi di persone risultate positive al Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo si sommano, purtroppo, anche altri 3 decessi nelle ultime 24 ore.

Il totale delle vittime nella nostra regione sale così a 17, quasi tutti negli ultimi giorni.

Il totale dei casi accertati di posirtività al Covid-19 è arrivato a oggi pomeriggio, venerdì 20 marzo a quota 450.

Tra questi sono compresi anche:

17 pazienti deceduti: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, tre uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino , una donna di Montesilvano , un uomo di Pescara , un uomo di Città Sant'Angelo e una donna di Guglionesi, in Molise (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse);

, una donna di , un uomo di , un uomo di e una donna di Guglionesi, in Molise (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse); 8 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici);

2 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Il totale potrebbe essere differente, in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare.

Dei 65 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 4 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 36 alla Asl di Pescara e 14 alla Asl di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale.