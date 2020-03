Coronavirus, altri tre decessi in Abruzzo: sale a 14 il numero dei morti

Sale a 14 il bilancio dei pazienti contagiati da Coronavirus e deceduti. Nelle ultime ore, infatti, altre tre persone sono decedute nella nostra regione come riferito dall'Ansa Abruzzo. Si tratta di una persona residente a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, e di due persone morte all'ospedale di Pescara.

Castiglione lo ricordiamo fa parte dei comuni della cosiddetta "zona rossa speciale" istituita dall'ordinanza del presidente della Regione Marsilio e che prevede restrizioni ancora più severe come quelle applicate a Codogno e Vo Euganeo nei primi giorni dell'emergenza Covid19.

Il bilancio ufficiale della Regione si era fermato in giornata ad 11 decessi per pazienti affetti da Coronavirus. Sarà l'Iss a dover stabilire quali decessi sono realmente attribuibili al virus considerando che la maggior parte dei pazienti presenta una o più patologie pregresse. Il conto dei contagi accertati ad oggi 19 marzo in Abruzzo è di 385.