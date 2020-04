Coronavirus in Abruzzo, accertati altri 52 casi positivi: il totale è di 2785

Salgono a 2785 i nuovi contagi di Coronavirus in Abruzzo. Il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione ha diffuso i dati relativi ai tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Sono 52 i nuovi casi accertati su 1234 tamponi, con un tasso di tamponi positivi pari al 4.2%, ieri era stato del 4,6%.

322 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (43 in provincia dell'Aquila, 94 in provincia di Chieti, 135 in provincia di Pescara e 50 in provincia di Teramo), 31 (-4 rispetto invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Chieti, 9 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1747 (-17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (128 in provincia dell'Aquila, 455 in provincia di Chieti, 824 in provincia di Pescara e 340 in provincia di Teramo).

Sono quattro i decessi la cui positività al Covid19 è stata accertata nelle ultime 24 ore. Sono invece 56 i nuovi guariti rispetto a ieri. In Abruzzo dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti complessivamente 31187 test, di cui 24644 sono risultati negativi. La differenza è attribuibile ai diversi tamponi eseguiti sulla stessa persona ed ai tamponi in attesa di referto.

A livello territoriale, dei casi positivi totali 241 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 677 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1236 alla Asl di Pescara e 631 alla Asl di Teramo. I 52 casi di oggi si riferiscono 2 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 25 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 25 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.