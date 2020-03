Coronavirus: i dati aggiornati in Abruzzo sui contagi, decessi, guariti e terapie intensive

Sono 176 i casi di Coronavirus accertati in Abruzzo al pomeriggio di oggi 16 marzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Dei pazienti positivi, 71 sono ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, 37 in terapia intensiva mentre gli altri 57 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Nei casi positivi, sono compresi anche i 4 pazienti deceduti che dovranno però essere certificati come decessi dovuti al Coronavirus solo dopo gli accertamenti dell'Istituto Superiore di Sanità, in quanto si trattava di persone con patologie pregresse. Conteggiati anche i 5 pazienti clinicamente guariti, ovvero che avevano sintomi e sono diventati asintomatici, e 2 guariti che hanno risolto i sintomi e risultano negativi dopo due tamponi consecutivi.

Eseguiti 1533 test, di cui 897 negativi. Nel conteggio figurano anche quelli eseguiti più volte sullo stesso paziente e quelli in corso. Sul fronte della distribuzione territoriale i casi positivi sono così distribuiti:

18 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila

38 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti

101 alla Asl di Pescara

19 alla Asl di Teramo

Nel dato della Asl di Pescara, sono compresi anche diversi pazienti ricoverati negli ospedali della provincia ma provenienti da aree territoriali diverse.