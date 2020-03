Coronavirus, i dati aggiornati all'11 marzo: 74 contagi, 43 a Pescara e provincia

Arrivano i dati ufficiali ed aggiornati in merito alla diffusione del Coronavirus nella nostra Regione. Allo stato attuale, fa sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo, sono 74 i casi positivi al Covid 19 in tutto l'Abruzzo. Per un conteggio errato, questa mattina si era parlato di 75 pazienti positivi, ma in realtà c'era stato un errore e dunque i contagiati sono 74.

Quarantanove sono ricoverati in ospedale, dieci di loro in terapia intensiva. Gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti 401 test, di cui 327 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 8 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 15 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 43 alla Asl di Pescara e 8 alla Asl di Teramo. Il dipartimento sottolinea come a Pescara i casi registrati siano più elevati anche per l'accesso all'ospedale Santo Spirito di pazienti provenienti anche da altre zone abruzzese.

Ricordiamo che nelle ultime ore diversi sindaci avevano lanciato appelli ai cittadini sul restare a casa rispettando il decreto del Governo. Il sindaco di Pescara in queste ore, sta facendo diffondere da alcune autovetture di servizio un messaggio audio dove invita i pescaresi ad uscire esclusivamente per motivi sanitari, per rifornimento di alimenti o per gravi ed impellenti necessità.