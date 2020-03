Coronavirus, cure soltanto per chi ha speranze di sopravvivenza

Covid-19, cure soltanto per chi ha speranze di sopravvivenza. Ecco che cosa ci fa sapere un nostro lettore.

In un documento della società di rianimazione e terapia intensiva Siaarti si indica come criterio di ricovero dei contagiati da Coronavirus di privilegiare giovani e casi meno gravi, chi ha più speranza di sopravvivenza.

Potrà essere posto un limite di età all'ingresso in Terapia intensiva. Nei prossimi giorni non ci saranno più posti in ospedale e assisteremo ad una catastrofe.

I medici dovranno scegliere chi vive e chi muore. È importante restare a casa e non uscire. Non andare in ospedale per nessun motivo e in caso di sintomi chiamare il 118 che verrà a prendere i malati con ambulanza.