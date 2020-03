Coronavirus, il sindaco di Cugnoli: "Per far rispettare il decreto bastava chiudere i bar"

Sull'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il sindaco di Cugnoli non ha dubbi: "Per far rispettare il decreto bastava chiudere i bar". Ecco infatti cosa ha dichiarato, tra il serio e il faceto, il primo cittadino del paese, Lanfranco Chiola:

"Per far rispettare veramente il decreto bastava solo chiudere i bar: appena l'hanno fatto il paese si è svuotato. E devo dire che da allora i paesani si comportano con molta consapevolezza, tutti chiusi in casa. All'inizio abbiamo faticato un po' ma, ora che tutto è chiuso, il paese è deserto. Abbiamo qualcuno in quarantena, ma non è quello: ora la gente ha capito che non si può scherzare".