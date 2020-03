Coronavirus in Abruzzo, 12 morti e 68 pazienti in terapia intensiva

Secondo gli ultimi dati che sono stati forniti dalla Regione relativamente ai casi di Covid 19, in Abruzzo si sono registrati 12 nuovi morti.

Inoltre 329 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (39 in provincia dell'Aquila, 72 in provincia di Chieti, 140 in provincia di Pescara e 78 in provincia di Teramo) e 68 in terapia intensiva (14 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Chieti, 33 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo), mentre gli altri 772 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (40 in provincia dell'Aquila, 141 in provincia di Chieti, 359 in provincia di Pescara e 232 in provincia di Teramo).

Dei 160 casi positivi al coronavirus registrati oggi, 13 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 37 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 64 alla Asl di Pescara e 46 alla Asl di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 88 pazienti deceduti.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 7730 test, di cui 4590 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti si deve al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale si considera anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.



Del totale dei casi positivi, 101 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 266 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 576 alla Asl di Pescara e 350 alla Asl di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica. Inoltre, per ragioni cliniche, alcuni pazienti sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.