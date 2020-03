Covid19, Contribuenti Abruzzo attiva uno sportello anti panico

Covid19, Contribuenti Abruzzo attiva uno sportello on line anti panico. Ecco cosa spiega il presidente dell'assozione dei consumatori, Donato Fioriti:

"Noi proviamo a fare qualcosa per le risposte individuali, che si modificano sulla base delle risorse e del contesto di ciascuno, modulando i livelli di ansia e di paura. Se poi le condizioni di partenza erano già di fragilità o di disabilità, o riguardano portatori di handicap bambini ed anziani, la situazione può divenire fortemente critica e difficile da gestire. Per queste ragioni, in sinergia con lo sportello on line Cipas di Sostegno Psicologico, abbiamo attivato lo sportello anti panico".