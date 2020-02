Vertice in Regione, nessun altro contagio da Coronavirus in Abruzzo

L'assessore regionale Verì ha fornito gli aggiornamenti riguardanti la situazione del Coronavirus in Abruzzo, dopo la riunione operativa che si è tenuta nella sede del dipartimento regionale della sanità. Il paziente risultato positivo al tampone, un turista della provincia di Monza arrivato a Roseto con la sua famiglia, è in buone condizioni di salute ed il suo quadro clinico non è compromesso. È stato ricoverato secondo i protocolli sanitari stabili, all'ospedale Mazzini di Teramo nel reparto di malattie infettive. Nel pomeriggio si avrà l'esito dell'esame di riscontro inviato allo Spallanzani di Roma per avere conferma dell'effettivo contagio.

La moglie e due figli si trovano in quarantena precauzionale a Roseto. L'assessore ha anche aggiunto che non ci sono altri casi di contagio accertati in Abruzzo.

Alle 16 ci sarà una riunione alla prefettura di Teramo con gli amministratori e sindaci del territorio per decidere quali provvedimenti attuare in quel territorio.