Coronavirus, altri 6 contagiati da Covid-19 in Abruzzo: 4 di Pescara e provincia

Aumenta, purtroppo, il numero di persone risultate positive al test per il Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

Come fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, dai test eseguiti nel corso della notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, è emersa la positività al Covid 19 per 6 pazienti.

Dunque il bilancio del numero di contagiati da Coronavirus a questa mattina, martedì 10 marzo, si aggiorna arrivando a quota 39. Ventidue nuovi casi solo tra ieri e oggi.

Questi gli ultimi pazienti risultati positivi: