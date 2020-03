Coronavirus, il Comune di Pescara sopprime la sosta a pagamento

"Da questa sera viene soppressa la sosta a pagamento in tutto il territorio comunale; da domani invece le Ztl saranno aperte agli operatori dei servizi essenziali autorizzati sia pubblici che privati (quindi consegna farmaci, consegna spesa alimentare ragioni professionali e di pubblico servizio)".

Lo fa sapere il Comune di Pescara. Intanto gli audiomessaggi informativi itineranti sono già attivi, con un mezzo della protezione civile che gira per la città diffondendo la voce registrata del sindaco Masci, per ricordare a tutti le indicazioni da seguire in questa emergenza sanitaria.

Inoltre, come già detto, da domani (13 marzo) verrà effettuato il servizio di sanificazione e lavaggio delle strade utilizzando il cloro. Da Palazzo di Città si aggiunge, infine, quanto segue: