Cepagatti piange Alina e Mauro, moglie e marito morti con il Coronavirus a distanza di 2 settimane

Cepagatti in lutto per la scomparsa di una coppia di coniugi entrambi deceduti con il Covid-19 (Coronavirus).

Come fa sapere l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Cantò, Alina Aliarova è la settima vittima di Cepagatti con il Covid-19.

Un destino davvero beffardo per Alina, 52 anni di origine russa, moglie di Mauro Garibaldi (62 anni), morto anche lui a causa del Coronavirus solo 2 settimane fa.

"Ci stringiamo al dolore di tutti i loro cari", si legge in un post pubblicato su Facebook dal Comune.