Una dipendente è positiva al Covid-19, chiuso il Comune di Cepagatti

Resterà chiuso per tutta questa settimana il Comune di Cepagatti dopo la positività al Covid-19 (Coronavirus) di una delle dipendenti.

A farlo sapere è stato lo stesso sindaco Gino Cantò, anch'egli sottoposto, in via precauzionale al tampone.

I locali del municipio sono stati sanificati da una ditta specializzata che si è occupata anche dei locali della vecchia sede e di quelli della polizia municipale.

La Asl ha disposto il tampone per tutti i dipendenti che sono entrati in contatto con la collega risultata positiva al test. I risultati si sapranno solo a fine settimana e per questo motivo il primo cittadino ha disposto la chiusura del Comune per l'intera settimana.