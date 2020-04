Coronavirus, altri 3 dipendenti positivi al Covid-19: il Comune resta chiuso

Altri 3 casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) sono stati accertati tra i dipedenti del Comune di Cepagatti.

Per questo motivo, come spiega il sindaco Gino Cantò, il municipio resterà chiuso per un'altra settimana.

Il primo cittadino (risultato negativo) era in attesa dei risultati insieme ad alcuni dipendenti, 3 dei quali sono risultati positivi.

Questo quanto dichiara il primo cittadino:

«Non hanno avuto contatti con il pubblico da oltre 20 giorni e in questo momento si trovano nella propria abitazione in autoisolamento. Attualmente i positivi al Coronavirus a Cepagatti sono 14 . Per motivi cautelari ho ritenuto opportuno chiudere il comune per un' altra settimana e a continuare a lavorare attraverso il lavoro agile (da casa)».

Per urgenze si può contattare il numero del Centro Operativo Comunale 3318601981 e per l'anagrafe i numeri: 328 106 8701 , 3288817650, 3315054331.