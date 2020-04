Coronavirus in Abruzzo, 29 nuovi casi accertati: il totale dei contagi sale a 2274

Salgono a 2274 i casi totali di Coronavirus accertati in Abruzzo dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione, ufficializzando altri 29 contagi accertati nelle ultime 24 ore. Sono 848 i tamponi analizzati con il 3,4% di casi positivi, ieri la percentuale era stata del 3,2%.

341 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (48 in provincia dell'Aquila, 92 in provincia di Chieti, 128 in provincia di Pescara e 73 in provincia di Teramo), 44 (-8 rispetto a ieri) in terapia intensiva (13 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1425 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (120 in provincia dell'Aquila, 274 in provincia di Chieti, 618 in provincia di Pescara e 413 in provincia di Teramo).

Otto i deceduti con Coronavirus la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore. I guariti salgono a 224, con un incremento di 11 unità rispetto a ieri. Complessivamente sono stati eseguiti in Abruzzo 22500 test, di cui 15962 negativi, la differenza è da attribuire ai diversi tamponi eseguiti sul singolo paziente ed ai tamponi ancora in attesa di referto.

A livello territoriale, infine, sul totale dei casi positivi 229 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila (+1 rispetto a ieri), 469 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti (invariato), 971 alla Asl di Pescara (+24) e 605 alla Asl di Teramo (+4).