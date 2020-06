Coronavirus, zero nuovi contagi e nessun altro decesso in Abruzzo

Prosegue il trend positivo in Abruzzo per quanto riguarda l'andamento del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

In base a quanto fa sapere la Regione infatti nell'ultimo giorno non sono stati accertati nuovi casi di positività al virus.

Inoltre non si sono registrati nuovi decessi di pazienti risultati positivi ai tamponi eseguiti nel laboratorio regionale di Pescara e in quelli dell'istituto zooprofilattico di Teramo, dell'università di Teramo e nel laboratorio dell'ospedale dell'Aquila.

A oggi, domenica 21 giugno, sono 53 le persone ricoverate negli ospedali di cui 3 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 403.