Coronavirus, i dati aggiornati: 4 nuovi contagi e nessun decesso in Abruzzo

Coronavirus, i dati aggiornati a domenica 5 luglio: 4 nuovi contagi e nessun decesso in Abruzzo. I positivi di oggi sono residenti, rispettivamente, in provincia di Pescara (2) e dell'Aquila (2) su 673 tamponi analizzati.

Attualmente, nella nostra regione, i positivi al Covid 19 sono 163, mentre dall'inizio dell'emergenza si sono avuti finora in totale 3.309 positivi. Sono invece 30 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui nessuno in terapia intensiva, e ben 2682 tra dimessi e guariti. I test complessivi eseguiti fino ad oggi sono 110.052.