Coronavirus, in Abruzzo un solo nuovo contagio accertato: tre i nuovi decessi

Sono 3258 i casi totali accertati di Coronavirus in Abruzzo dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, infatti, in base ai dati forniti dalla Regione alla protezione civile nazionale, è stato accertato un solo nuovo contagio su 1283 tamponi processati. Ieri invece erano stati due i nuovi contagi registrati.

Tre i nuovi decessi di pazienti positivi al Covid19 per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 418 decessi. I nuovi guariti sono 15, e dunque il numero degli attualmente positivi in Abruzzo scende di 17 persone, ed è di 653 pazienti. Scendono per la prima volta sotto quota 100 i ricoveri, con 96 persone assistite nei reparti convenzionali e 3 persone in terapia intensiva, con un calo della pressione ospedaliera di 8 unità in 24 ore. Si conferma dunque il trend in calo costante e progressivo nella nostra regione dei nuovi casi accertati e delle persone che sono attualmente positive al Coronavirus.