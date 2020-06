Coronavirus, in Abruzzo due nuovi casi e nessun decesso: i dati aggiornati

Sale a 3257 il numero totale dei contagi accertati in Abruzzo dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Sono infatti due i nuovi positivi riscontrati dalle analisi delle ultime 24 ore, su 1466 tamponi analizzati con un tasso di positivi dello 0,1%.

103 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 563 (-29 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nessun nuovo decesso di paziente positivo al Coronavirus è stato accertato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi guariti sono 36, per un totale di 2172 di cui di cui 140 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2032 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 670, con una diminuzione di 34 unità rispetto a ieri.

Il totale dei tamponi analizzati dall'inizio della pandemia è di 80792 di cui 74851 sono risultati negativi. La differenza è da attribuire ai più tamponi eseguiti su singolo paziente ed ai tamponi in attesa di risultato.

A livello provinciale, del totale dei casi positivi 247 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 824 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1527 alla Asl di Pescara e 659 alla Asl di Teramo.