Coronavirus, accertato un nuovo caso di contagio: è in provincia di Pescara

Resta sotto controllo la situazione epidemiologica del Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

Nell'ultimo giorno è stato accertato infatti un solo nuovo caso di contagio su 965 tamponi nella nostra regione e riguarda una persona residente nella provincia di Pescara.

Il totale dei casi accertati con i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza a oggi, sabato 18 luglio, arriva dunque a quota 3.335 su un totale di 118.745 test effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non c'è stato alcun nuovo decesso di persone risultate positive al virus e attualmente sono 15 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre altre 102 persone sono in isolamento domiciliare.

I pazienti dimessi/guariti diventano 2750 e quelli attualmente positivi sono 117.