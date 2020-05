Coronavirus, 9 nuovi casi positivi accertati in Abruzzo: sette sono nel Pescarese

Sale a 3136 il totale delle persone positive al Coronavirus accertate in Abruzzo dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della Regione. Sono infatti nove i nuovi positivi accertati, su 1310 tamponi analizzati che porta il tasso di positività allo 0,7%. Ieri era stato dell'1%.

215 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (26 in provincia dell'Aquila, 80 in provincia di Chieti, 88 in provincia di Pescara e 21 in provincia di Teramo), 6 (- 1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell'Aquila, 0 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1261 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (31 in provincia dell'Aquila, 464 in provincia di Chieti, 664 in provincia di Pescara e 102 in provincia di Teramo).

Quattro i pazienti deceduti la cui positività al Covid è stata accertata nelle ultime 24 ore. Dodici invece i nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1482, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri.

In totale sono stati eseguiti in Abruzzo 52860 test, di cui 46602 sono risultati negativi. La differenza è da attribuire ai diversi tamponi eseguiti sullo stesso paziente ed ai tamponi in attesa di referto.

A livello territoriale, del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 778 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1467 alla Asl di Pescara e 645 alla Asl di Teramo. I 9 casi di oggi si riferiscono 2 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 0 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 7 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.