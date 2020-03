Coronavirus, 79 nuovi casi accertati: sono 529 i contagi in Abruzzo, 22 le vittime

Sono 529 i casi positivi di Coronavirus registrati in Abruzzo al pomeriggio di oggi 21 marzo. Il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione ha infatti diffuso i nuovi dati aggiornati, con un aumento di 79 casi in 24 ore.

185 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (19 in provincia dell'Aquila, 28 in provincia di Chieti, 122 in provincia di Pescara e 16 in provincia di Teramo), 44 in terapia intensiva (5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), mentre gli altri 265 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (6 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo).

A livello geografico, 31 casi si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 91 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 302 casi alla Asl di Pescara e 105 casi alla Asl di Teramo.

Dei 79 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, 1 fa riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 45 alla Asl di Pescara e 22 alla Asl di Teramo.

Il dato elevato della provincia di Pescara comprende anche pazienti provenienti da altre aree geografiche della Regione. Il dato fornito prende in considerazione la residenza anagrafica, che non coincide necessariamente con il domicilio. Inoltre per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

Sono 7 i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 6 quelli guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Il dato inoltre potrebbe essere differente in quanto alcuni pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare.

I decessi sono 22.