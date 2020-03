Coronavirus, 112 casi positivi in Abruzzo: i dati aggiornati

Salgono a 112 i casi di Coronavirus registrati in Abruzzo. Il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo ha infatti comunicato il bilancio aggiornato al pomeriggio di oggi 14 marzo. Dieci casi in più sono stati registrati rispetto ai dati comunicati in mattinata.

Dei 112 pazienti, 51 sono in ospedale in terapia non intensiva, 14 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati eseguiti 1232 test, di cui 530 negativi. La differenza è da attribuire ai test eseguiti più volte sullo stesso paziente ed i tamponi ancora in corso.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, 13 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 25 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 65 alla Asl di Pescara e 9 alla Asl di Teramo. A Pescara, fa sapere la Regione, il numero elevato di casi è da attribuire anche a pazienti provenienti da altre aree della Regione.