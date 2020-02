Coronavirus, negativo il test sull'uomo di Lodi arrivato in Abruzzo per un funerale

Non è affetto da Coronavirus l'uomo originario di Lodi che si trova ricoverato in ospedale a Teramo con sintomi influenzali. Il test eseguito infatti è risultato negativo, come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della Regione Abruzzo. L'uomo era stato ricoverato nel nosocomio teramano a titolo precauzionale in quanto proveniva dalla zona del focolaio ed era arrivato in Abruzzo per partecipare al funerale di un parente.

I sintomi che presentava erano compatibili con quelli del Coronavirus e per questo era stato tenuto sotto osservazione ed in isolamento. In Abruzzo, dunque, non vi sono nuovi casi accertati di contagio, e l'unica persona risultata positiva al Coronavirus è l'uomo originario della provincia di Monza che si trova sempre in ospedale a Teramo e che era stato in vacanza con la famiglia nella sua abitazione di Roseto.