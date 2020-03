Coronavirus, la Caritas di Pescara serve 250 pasti al giorno in questi giorni di emergenza sanitaria. Ecco che cosa spiega il direttore, don Marco Pagniello:

E ancora:

"Abbiamo deciso di tenere aperti i nostri 3 empori di Pescara, Penne e Montesilvano, dove si può fare la spesa 3 volte a settimana. Siamo riusciti a ripristinare il servizio doccia in via Gran Sasso che è quanto mai i portate in questo periodo di emergenza, permettendo così alle persone di lavarsi e cambiarsi e infine, non potendo assistere direttamente tante persone, proprio per l'emergenza, abbiamo instituito un servizio di supporto telefonico per le persone che assistiamo, oltre ad un supporto economico, con i contributi Cei, per il pagamento degli affitti".