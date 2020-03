Coronavirus: 200 bimbi disabili gravi, parte l'appello di Progetto Noemi Onlus perché i 'caregiver' con familiari disabili gravissimi sono allo stremo e non trovano tutele nel 'Cura Italia'.

Ecco cosa spiega Andrea Sciarretta, presidente dell'associazione 'Progetto Noemi':

"In Abruzzo sono circa 200 le famiglie con bimbi disabili gravi, la metà dei quali gravissimi. Per i gravissimi l'esito di un eventuale contagio da Covid19 sarebbe fatale. Non bastano 18 giorni di permesso della legge 104, per chi ne ha diritto, da usufruire nei 2 mesi, né congedo parentale al 50% per 15 giorni. Se il caregiver va a lavorare manca l'assistenza vitale, se si rende necessario un ricovero e il bambino entra in ospedale, il rischio di contagio potrebbe essere immediato".