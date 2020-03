Coronavirus, pubblicato il bando della Asl di Pescara per i medici destinati alla sorveglianza domiciliare dei pazienti

La Asl di Pescara ha pubblicato il bando di concorso per l'istituzione dell'Usca, le unità mediche che si occuperanno in tutta la Regione del monitoraggio dei pazienti positivi al Coronavirus ed in quarantena nel proprio domicilio, e che dunque non necessitano di cure ospedaliere.

Il bando è destinato a medici e specializzandi in medicina generale, e prevede 2 unità a Pescara, 1 unità a Penne, 1 unità a Montesilvano, 1 unità a Cepagatti ed 1 unità a Scafa. Il servizio è attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette con un compenso lordo di 40 euro ad ora. I medici necessari nella Asl di Pescara per coprire i relativi turni sono 18 complessivamente. Il bando è consultabile e scaricabile al sito https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=635