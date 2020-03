Coronavirus, il Banco Alimentare non si ferma: operativo in sicurezza per 30mila bisognosi

Coronavirus, il Banco Alimentare non si ferma ed è operativo in sicurezza per 30mila bisognosi. Questo il commento del presidente Antonio Dionisio:

“Gli enti convenzionati possono venire a ritirare il cibo in tranquillità, così come le aziende agroalimentari possono continuare a consegnare quello da recuperare. In questo momento particolare, non deve rallentare né tanto meno fermarsi la filiera della carità: noi continuiamo a fare la nostra parte con passione e amore per il prossimo”.

E ancora:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il nostro grazie a quanti continuano a sostenere la nostra opera, come la Conferenza Episcopale Italiana che ha devoluto a tutta la rete nazionale del Banco Alimentare mezzo milione di euro provenienti dai fondi dell’8 per mille. Siamo a disposizione della protezione civile e degli enti preposti per collaborare in un’ottica di bene comune".