Parruti: "Pescara è l'area del centrosud più colpita dal Coronavirus"

L'area di Pescara è la più colpita del centrosud per la pandemia da Covid-19 (Coronavirus).

A dirlo è Giustino Parruti, responsabile dell'unità operativa complessa Malattie Infettive dell'ospedale civile cittadino nonché componente del comitato tecnico scientifico regionale.

Parruti, come riferisce Ansa Abruzzo, analizza i dati relativi ai tamponi fino alla data odierna, lunedì 4 maggio, che hanno portato il totale dei casi positivi a quota 3 mila di cui 1.351 nella Asl di Pescara. Un percentuale di contagio nella nostra provincia che è quasi doppia rispetto al resto dell'Abruzzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due le motivazioni principali di questa situazione secondo l'esperto: un’integrazione economica forte con il resto del Paese e una significativa densità di popolazione, con scambi e circolazione di persone». Parruti fa notare anche che, al di là del valore assoluto, i dati del Pescarese, in confronto al numero degli abitanti, dimostrano come la situazione, a Pescara, sia ben peggiore di quelle delle province di Bari, Napoli o Roma. E infatti, nel mese di marzo all'inizio dell'emergenza, l’ospedale di Pescara è quello che ha sofferto di più, quando è stata raggiunta in più occasioni la capienza massima di posti letto in terapia intensiva. In base alle stime, in un territorio in cui il virus ha circolato in modo importante, come nel caso dell’area pescarese, attualmente ci sono due o tre positivi ogni mille abitanti.