Coronavirus, l'appello di un lettore ai ricchi: "Avete l'obbligo morale di donare"

Riceviamo e pubblichiamo qui di seguito l'appello che ci è stato mandato da un cittadino:

"In questi momenti di tristezza, di emergenza, di battaglia contro questo virus che ci vede impreparati, voglio lanciare un appello al coraggio. Ce la faremo, ne usciremo fuori. L'Italia è grande. Però restate a casa, proteggetevi e proteggete i vostri cari, i vostri vicini, utilizzando tutti i mezzi che gli scienziati vi hanno consigliato, sopratutto quelli igienici. Se riusciamo a diluire i contagi la nostra sanità puo' farcela e così non avremo molti morti perchè sarà impossibile curarli. Più tempo passerà è più sarà possibile trovare una cura e poi un vaccino".

Tuttavia, il nostro lettore si chiede quanto segue:

"Dove sono tutti questi ricchi italiani, milionari? Sono tanti, e per come la vedo io hanno un obbligo morale di fare donazioni per aiutarci, di più, per questa società da cui, grazie alla loro bravura e anche fortuna, hanno avuto tanto! Tornerà utile anche a voi. Pertanto faccio appello ai "Paperoni" abruzzesi, a quelli che hanno ormeggiati i loro panfili alla marina di Pescara o girano in Ferrari e Lamborghini: donate!".