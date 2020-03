Coronavirus, il grido degli ambulanti senegalesi: "Come faremo per mangiare?"

Coronavirus, si alza il grido degli ambulanti senegalesi: "Come faremo per mangiare?". Ecco, infatti, cosa ha dichiarato Laye Bay Asim, presidente dell'associazione Alis che raggruppa nel Pescarese la comunità del Paese nordafricano:

"Siamo molto preoccupati, perchè questi ragazzi fra qualche giorno non sapranno come e dove letteralmente mangiare. Abbiamo scritto all'ambasciata del Senegal per un aiuto, ma conoscendoli non credo che ci aiuteranno. Quindi che faremo?".

E ancora:

"Con l'inverno è già difficile, si rischia di non sapere come e dove mangiare, le mense sono chiuse, non possono girare per la città, o entrare nei negozi che sono chiusi; c'è gente che ha famiglia con figli, questa vicenda potrebbe diventare un problema serio".

Anche le altre comunità senegalesi sparse in Italia si trovano a dover fronteggiare questi problemi: