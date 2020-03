Coronavirus, l'Aism: "Siamo al fianco delle persone più deboli, restate a casa". Questo l’appello dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in merito all'emergenza sanitaria in corso:

"In pochissimi giorni ci siamo ritrovati tutti in un vortice di mutamenti improvvisi e repentini che hanno cambiato le priorità di tutti noi. Siamo in una situazione di emergenza sanitaria e sociale senza precedenti, ma dobbiamo fronteggiare al meglio questa prova che ci coinvolge come individui, come cittadini e come associazione. Rispettiamo il Dpcm del 10 marzo che a grande voce chiede di “rimanere più distanti oggi per riabbracciarci domani”. Per essere, anche in questo momento delicatissimo, al fianco delle persone con sclerosi multipla, la Sezione Provinciale Aism di Pescara rimane aperta e disponibile con contatti telefonici e telematici".