Coronavirus, Paolini: "L'aeroporto è sempre aperto per i soccorsi"

Emergenza coronavirus, Enrico Paolini precisa che "l'aeroporto è sempre aperto per i soccorsi". Il presidente della Saga ha spiegato come sta lavorando in questo periodo lo scalo pescarese:

"L'apertura, in questi quasi due mesi senza voli commerciali, è costata oltre un milione di euro. Se avessimo chiuso come altri aeroporti avremmo avuto introiti zero ma anche quasi costi zero, e invece a noi e stato chiesto, e ne siamo fieri ed orgogliosi, di restare aperti. Di questo ringrazio il personale, le forze dell'ordine e le forze di sicurezza perché l'aeroporto di Pescara ha servito 5 regioni, ovvero Abruzzo, parte del Lazio dipendente da Ciampino, Marche, Puglia del nord e Molise, grazie agli interventi fatti con i nostri elicotteri e i mezzi di soccorso dall'8 marzo fino ad oggi, spendendo 15/20mila euro al giorno, soldi che qualcuno dovrà restituire all'aeroporto d'Abruzzo".

Paolini ha poi anticipato poi ciò che dovrebbe succedere nei prossimi giorni, in vista del ritorno dei primi voli commerciali:

