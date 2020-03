Coronavirus, la Regione Abruzzo acquista un milione di mascherine per medici e infermieri

La Regione Abruzzo ha acquistato un milione di mascherine per il servizio sanitario abruzzese per l'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

La Regione, attraverso il Servizio di emergenza della Protezione civile, ha stipulato un contratto per la consegna di un milione di mascherine, di tipologia FFP3 e FFP2.

Lo scopo è quello di garantire la sicurezza personale degli operatori sanitari e di tutti quegli altri operatori che, in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, sono a rischio professionale. Su specifico incarico della Protezione civile, la centrale di committenza dell'Aric, è riuscita a ottenere, a uno dei migliori prezzi di mercato, una fornitura imponente nonostante le difficoltà di reperimento e l'aumento dei prezzi per le contingenze emergenziali. La merce dovrebbe essere disponibile in tempi molto brevi, salvo problematiche dovute al trasporto. La prima tranche, di 700mila mascherine, sarà infatti consegnata il prossimo 26 marzo e nei giorni successivi verrà completata la fornitura.

Questo quanto dichiara Marsilio:

«Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie all'Aric, in un momento in cui è forte il rischio di trovarsi di fronte a possibili truffe e a prezzi fuori mercato, vista l'imponente richiesta. Obiettivo del Servizio di emergenza della Protezione civile è quello di garantire a chi opera nel settore della sanità e in altri settori strategici della Regione la massima sicurezza durante lo svolgimento del lavoro».