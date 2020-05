Coronavirus, Abruzzo a zero contagi dal primo giugno? Le previsioni dell'osservatorio nazionale sulla salute

Abruzzo a contagi zero prima della Toscana e delle Marche, ma dopo Umbria e Calabria. L'osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni ha pubblicato il nuovo report con le stime e previsioni, in base all'andamento dei dati delle ultime settimane sul Coronavirus, fornendo alcune date per l'inizio della fase a zero contagi.

L'osservatorio evidenzia come ci sia una importante differenza fra i territori regionali, in particolare fra le regioni del nord che risultano le più colpite assieme alle Marche, e le regioni del centro e sud Italia. In Abruzzo, gli zero contagi sono previsti il primo giugno, mentre in alcune regioni come Sardegna, Calabria, Basilicata, Umbria e province autonome di Bolzano e Trento il virus dovrebbe frenare la diffusione già alla fine di maggio.

I dati, sottolinea l'osservatorio, sono stati però calcolati basandosi su una restrizione ancora importante delle limitazioni di spostamento, e dunque dovranno probabilmente essere rivisti in virtù dei nuovi decreti del Governo di allentamento delle misure di restrizione.

L'ultima Regione ad uscire dal tunnel dei nuovi contagi, come prevedibile, dovrebbe essere la Lombardia che potrà azzerare i nuovi casi probabilmente solo attorno al Ferragosto. Quando è iniziata la fase 2, evidenzia il dottor Solipaca, diverse Regioni fra cui l'Abruzzo erano ancora con un numero di nuovi contagi giornalieri a due cifre, e dunque non è trascurabile un possibile aumento dei nuovi casi.