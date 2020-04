Coronavirus: in Abruzzo le terapie intensive tornano a calare e i guariti superano quota 260

Prosegue in Abruzzo il trend positivo per quanto riguarda il carico ospedaliero per l'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, se sono aumentati di due pazienti i ricoveri in ospedale nei reparti ordinari ( da 319 a 321), calano però sempre di due persone i ricoveri in terapia intensiva, che passano da 43 a 41 ovvero il dato più basso dal 17 marzo scorso.

Sono invece 29 le persone in più rispetto a ieri in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, che dunque sono asintomatici o con sintomi lievi.

Aumenta il numero dei nuovi guariti, otto nelle ultime 24 ore con un totale di 263 persone (+8 rispetto a ieri, di cui 177 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 86 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

