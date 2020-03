Coronavirus, in Abruzzo stop a tutte le attività e visite ambulatoriali non urgenti: i dettagli

Il Crea, comitato regionale emergenza - urgenza, ha deciso di sospendere nelle strutture pubbliche ed in quelle private convenzionate, tutte le attività di medicina ambulatoriale non urgenti (vale a dire che saranno garantite solo quelle che hanno sulla prescrizione, la classe di priorità U), fatte salve le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in Adi; prestazioni dialitiche; i controlli chirurgici e ortopedici post intervento; la terapia del dolore; le prestazioni connesse alla Pma (Procreazione Medicalmente Assistita); le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A; le prestazioni dei servizi pubblici nell’area salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD); i prelievi ambulatoriali urgenti e le prestazioni Tao; le vaccinazioni obbligatorie.

La comunicazione è stata data dall'assessore Verì che ha sottolineato come queste restrizioni sicuramente causeranno disagi all'utenza, ma sono misure straordinarie da adottare per contenere il contagio da Covid 19. Restano attive le attività di donazione di sangue, entre le strutture pubbliche e private convenzionate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare potranno proseguire la propria attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili applicando tutte le misucre precauzionali del caso.

Sul fronte delle prescrizioni farmaceutiche, i medici di base e pediatri potranno prescrivere farmaci per piano terapeutici, per 60 giorni dalla scadenza dello stesso, per ridurre gli accessi in strutture ospedaliere e territoriali.