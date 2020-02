Vertice in Regione, in Abruzzo resta un unico contagio da Coronavirus

In Abruzzo resta un unico caso di contagio da Covid19 (Coronavirus) visto che a oggi pomeriggio, venerdì 28 febbraio, non sono emersi nuovi test positivi.

A farlo sapere sono stati il governatore Marco Marsilio e l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì al termine di un vertice a Pescara.

«Nonostante il caso accertato a Roseto», fanno sapere, «l’Abruzzo non vedrà mutata la sua classificazione di "regione senza cluster", in quanto il contagio è stato esterno e non c’è alcun focolaio del virus sul nostro territorio regionale».

«La nostra Regione», aggiunge il presidente della giunta regionale, «non adotterà alcuna iniziativa difforme da quanto previsto dalle linee guida nazionali e proprio per questo non ci sarà, al momento, alcun provvedimento di chiusura di scuole o di uffici pubblici, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e del Commissario di Governo. È nostro dovere combattere sì il contagio dall’infezione, ma anche e soprattutto il contagio dalla psicosi».

Questo quanto aggiunge l'assessore Verì:

«C’è massima attenzione sulla gestione di ogni singola segnalazione, ricordando, però, che fino ai risultati delle controanalisi dell’Istituto Spallanzani di Roma, non si può parlare di caso accertato. Per la diagnosi certa ci atteniamo a tutti i protocolli nazionali, ma per far fronte a un possibile aumento delle richieste di test nel laboratorio regionale di riferimento a Pescara, abbiamo aumentato la capacità di analisi dei campioni a 80 tamponi al giorno, a fronte dei 25 che potevano essere processati nei primi giorni dell’emergenza».

Dai dati trasmessi questa mattina dalla Regione alla Protezione Civile, emerge che in Abruzzo sono stati eseguiti finora 37 test per il Covid: di questi 33 sono risultati negativi, 1 positivo, mentre 3 sono in corso.