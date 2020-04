Coronavirus, si conferma il trend positivo in Abruzzo: meno ricoveri e terapie intensive, più guariti

Si conferma anche oggi il trend positivo in Abruzzo per quanto riguarda il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono scesi sia i ricoveri nei reparti tradizionali degli ospedali della regione, che i pazienti trattati in terapia intensiva. I ricoveri ordinari sono 341, quattro in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva 44, con un decremento di ben otto unità rispetto a ieri.

Salgono invece i pazienti positivi ma in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, che dunque presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Aumentano anche i guariti: sono 11 i pazienti che hanno superato il virus in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 224 (+11 rispetto a ieri, di cui 181 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 43 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Ricordiamo infine che nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi accertati sono 29, con una media del 3,4% di tamponi positivi rispetto a quelli eseguiti in un giorno.

L'assessore Verì ha sottolineato oggi l'importanza di avere reparti e strutture (come nel caso del nuovo ospedale Covid19 di Pescara) completamente dedicate al trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus, per riuscire a breve a riprendere negli ospedali abruzzesi tutti i servizi sanitari non collegati all'emergenza sanitaria in corso.