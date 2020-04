Coronavirus, in Abruzzo continua la decrescita dei positivi: calano anche ricoveri e terapie intensive

Prosegue il trend in decrescita dei contagi attualmente positivi in Abruzzo. Anche oggi, infatti, il saldo fra i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore ed i guariti vede una curva in discesa. Sono 29 i nuovi casi positivi accertati, a fronte di 40 nuovi guariti e 7 decessi. Il totale dei pazienti attualmente positivi in Abruzzo scende a 2061.

Tornano a calare anche i ricoveri, con 4 persone in meno nelle ultime 24 ore ed un totale di 323 pazienti. Le terapie intensive scendono a 26, due in meno rispetto a ieri ed è il dato più basso dal 15 marzo scorso.

Per quanto riguarda le persone in assistenza domiciliare attiva da parte della Asl, scendono di 12 unità ed il totale è di 1712. Tornando ai guariti, il totale è di 478 (+40 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 300 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).